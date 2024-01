Roland Cristal La Gaîté Lyrique Paris, jeudi 14 mars 2024.

Roland Cristal Bienvenue dans l’univers 2.0 et complètement barré de Roland Cristal ! En concert dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique. Jeudi 14 mars, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T23:30:00+01:00

Roland Cristal propose des productions de techno Lo-fi où se confondent samples issus de l’internet et voix de son enfance, sur un fond rythmique généralement simple et puissant. Si son univers DIY fait souvent référence à celui de Dimension Bonus (ex Salut c’est cool), certaines sonorités suggèrent l’aspect atonal de Mr. Oizo ou encore l’efficacité froide et épurée de Kraftwerk.

Après un EP de techno médiévale, et un album sur l’océan, Roland Cristal prépare un nouvel opus pour début 2024 dont le thème reste encore secret…!

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/

Roland Cristal