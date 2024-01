Shobee & Madd La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 16 février 2024.

Shobee & Madd Les deux frères Shobee & Madd remontent sur scène pour une date unique à la Gaîté Lyrique en février ! Vendredi 16 février, 19h30 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T19:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:30:00+01:00 – 2024-02-16T23:30:00+01:00

Shobee (Chouaib Ribati) et Madd (Mehdi Ribati) sont deux auteurs et compositeurs parmi les artistes les plus influents au Maroc. Les deux frères, pionniers dans la réinvention et la modernisation des codes du rap dans le pays, sont deux figures d’empowerment et d’émancipation pour la jeunesse marocaine.

Leur succès au sein du collectif NAAR, leur ont donné d’abord une influence au Maroc puis une renommée qui a dépassé les frontières du royaume. Leurs collaborations avec des artistes internationaux (Laylow, Amir Obè) et leur tournée européenne (France, Belgique, Pays-Bas et Suisse) de 2019, ont posé une première pierre à l’exportation du rap marocain.

SHOBEE, sort «HOWLS» en 2023, son premier projet solo. L’esprit guerrier qui habite l’album, enveloppé d’une poésie populaire ancienne inspirée de références marocaines pré-islamiques, interpelle autant qu’il inspire. C’est un véritable événement pour le public rap de son pays. Dès sa sortie, l’album se hisse en haut des charts. Il a aujourd’hui dépassé les 12 millions de streams.

En 2024, le duo marocain revient sur scène pour une date unique à la Gaité Lyrique le 16 février 2024 !

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/shobee-madd »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

concert rap

La Gaîté Lyrique