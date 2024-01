Journal de guerre d’Olga et Sasha La Gaîté Lyrique Paris, dimanche 11 février 2024.

Journal de guerre d’Olga et Sasha En ouverture de la séquence de programmation Eu.topia, l’histoire de deux sœurs ukrainiennes nous fait voir la guerre autrement, quelque part entre l’intime et le politique. Dimanche 11 février, 16h00 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Entre 2022 et 2023, pendant un an, M le magazine du Monde a publié le journal de bord de deux soeurs ukrainiennes, Olga et Sasha, 34 et 32 ans, l’une vivant à Paris et l’autre à Kiev – ou plus exactement à Kyiv, puisque c’est ainsi qu’elles écrivent désormais le nom de leur capitale. Un journal qui raconte leur guerre, intime et politique, et qui est aujourd’hui mis en scène à travers des chansons et la lecture de poèmes évoqués dans ce journal de guerre par Olga et Sasha, incarnées ici par Lise Gervais et Juliette Léger.

Ce texte, à la fois puissant et d’une simplicité quotidienne, alterne les moments de vie, de doute, de violence, de poésie, et parfois de drôlerie absurde. Il raconte aussi – et peut-être surtout – l’éveil d’une conscience patriotique et le surgissement d’une identité culturelle trop longtemps enfouie. Le spectacle fait entendre et résonner la langue ukrainienne à travers ces textes mis en musique par le guitariste et chanteur Jérôme Castel, ainsi que la chanteuse et poétesse Kateryna Voloshyna. Sur scène, la musique vient s’intercaler, se superposer, déborder parfois sur le texte. Elle est l’extérieur (la guerre), et aussi l’intérieur (l’intime).

La représentation sera suivie d’un débat avec l’équipe du spectacle, ainsi qu’Olga et Sasha Kurovska en visio depuis Kiev.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

