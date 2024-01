Barbi(e)turix Eu.topia La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

Barbi(e)turix Eu.topia En ouverture de la séquence de programmation Eu.topia, le collectif Barbi(e)turix prend le contrôle de la Grande salle. Direction l’autre bout de la nuit avec des b2b et des performances inédites. 9 et 10 février La Gaîté Lyrique Sur réservation

Début : 2024-02-09T23:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-10T00:00:00+01:00 – 2024-02-10T05:30:00+01:00

Une eutopie du gouinistan se profile à l’horizon, sur les terres nocturnes de la Gaîté Lyrique ! Le temps d’une nuit, dans le cadre du week-end d’ouverture de la séquence de programmation Eu.topia, le collectif Barbi(e)turix prend le contrôle de la Grande salle avec une programmation tournée vers la trance, la techno, la bass music ou encore le dembow.

Barbi(e)turix pose ici des collaborations sous forme de b2b d’artistes venant de France, d’Espagne, de Belgique, d’Allemagne, mais aussi du Venezuela et du Liban, et jamais vu·es sur scène à Paris. Une Europe sans frontières, une Europe des diasporas, une Eu.topie d’artistes apportant toute la richesse de leur art bienvenue à Barbi(e)turix Eu.topia !

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

