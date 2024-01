L’Union européenne sous tous les angles La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

L’Union européenne sous tous les angles Quels enjeux pour les élections européennes de juin ? Qu’est-ce que la citoyenneté européenne ? En ouverture de la séquence Eu.topia, Le Dessous des cartes d’ARTE se réinvente en public. Vendredi 9 février, 19h00 La Gaîté Lyrique Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T20:30:00+01:00

À six mois des élections européennes, le Dessous des cartes d’ARTE, magazine présenté par Émilie Aubry, s’installe à la Gaîté Lyrique et invite des journalistes et des intellectuels à venir livrer leurs regards sur les enjeux du scrutin de juin prochain. Ces derniers pourront réagir à des extraits de l’émission hebdomadaire portant sur leurs pays respectifs, mais aussi les mettre en perspective au regard de l’actualité des derniers mois.

Cette conversation en public propose d’interroger ce qui lie les Européen·nes, mais également ce qui rend la citoyenneté européenne parfois si abstraite. Enfin, le public sera invité à participer à cet échange et se demander si, parfois, le Dessous des cartes lui-même n’a pas un regard trop « français » sur cette Union européenne à 27… et peut-être, demain, à 36.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51

