Ukraine, vision(s) La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

Ukraine, vision(s) Photographie documentaire et littérature en résistance 9 février 8 juin La Gaîté Lyrique Accès libre

Du 9 février au 9 juin, le collectif français MYOP invite les auteur·es de PEN Ukraine pour créer un dialogue entre textes et images autour de l’Ukraine contemporaine, lors d’une exposition en accès libre à la Gaîté Lyrique.

Exposition pensée en elle-même comme une œuvre collective, les photographes et les écrivains y mènent ensemble le combat contre le silence et l’obscurité auxquels la guerre cherche à nous réduire.

Un projet réalisé avec le soutien de l’Institut ukrainien en France.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

Adrienne Surprenant, MYOP