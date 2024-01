Eu.topia – weekend d’ouverture La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

Eu.topia – weekend d’ouverture Le week-end de lancement de Eu.topia, nouvelle séquence de programmation de La Gaîté Lyrique Fabrique de l’époque. 9 11 février La Gaîté Lyrique Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T09:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T11:00:00+01:00 – 2024-02-11T19:00:00+01:00

L’Eu.topia de la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque ouvre ses portes en février ! Tout un weekend d’ateliers, de rencontres et de temps festifs pour questionner nos attaches et aspirations européennes et fabriquer tous ensemble de nouvelles utopies et de nouveaux symboles. Au fond redéfinir une autre idée de l’Europe.

Programme :

En continu :

Ukraine, vision(s), exposition de photographie documentaire et littérature en résistance avec MYOP

EuroFabrique, ateliers, performances et installations

Tracks, projection de l’émission culte, focus sur l’Europe de l’est

Vendredi 09.02.2024 :

EUROLOTO 2000, avec le Comité Extraordinaire du Loto Français

L’Union européenne sous tous les angles, échange avec Émilie Aubry

Barbi(e)turix Eu.topia, DJset

Samedi 10.02.2024 :

Les bonnes nouvelles en sérigraphie, atelier jeune public avec Cause.s toujours !

Dimanche 11.02.2024 :

Les contes à paillettes, lecture d’histoires bienveillantes et farfelues avec le Collectif Paillettes

Journal de guerre d’Olga et Sasha, lecture musicale suivie d’un débat avec Olga et Sasha Kurovska en visio depuis Kiev.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/festival/eutopia-weekend-douverture »}] [{« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/ukraine-visions »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/eurofabrique »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/tracks »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/euroloto-2000 »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/lunion-europeenne-sous-tous-les-angles »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/barbieturix-eutopia »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/les-bonnes-nouvelles-en-serigraphie »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/les-contes-a-paillettes »}, {« link »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/journal-de-guerre-dolga-et-sasha »}]

