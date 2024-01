EuroFabrique La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

EuroFabrique À l’aune des élections européennes, la Gaîté Lyrique invite une pluralité de voix pour penser l’avenir de l’Europe. 9 11 février La Gaîté Lyrique Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T09:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T11:00:00+01:00 – 2024-02-11T19:00:00+01:00

La jeune création européenne nous partage quelques-unes de ses représentations du continent et ses possibles futurs avec le programme Eurofabrique, créé par la RMN-Grand Palais, l’École des Arts Décoratifs – Paris et l’ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d’art. L’idée ? Réinventer l’Europe en trois jours intensifs de workshops, performances et installations.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/eurofabrique »}]

