Tracks La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

Tracks En ouverture de la séquence Eu.topia, Tracks propose une sélection d’épisodes pour donner la parole à des journalistes et des artistes portant un regard différent sur la géopolitique actuelle. 9 11 février La Gaîté Lyrique Accès libre

Début : 2024-02-09T09:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T11:00:00+01:00 – 2024-02-11T19:00:00+01:00

Depuis toujours, Tracks suit les nouvelles tendances de la culture pop et les sujets de société importants, donnant ainsi la parole à celles et ceux qui façonnent le monde d’aujourd’hui et de demain.

Avec cette série de projections à la Gaîté Lyrique, en ouverture de la séquence de programmation Eu.topia, ARTE propose une approche d’un nouveau genre. Tracks part explorer l’Europe de l’Est, main dans la main avec des journalistes et des acteurs culturels disposant des connaissances culturelles, politiques et historiques nécessaires pour donner un aperçu direct des évolutions sociétales de leurs pays, des relations avec leurs voisins, ainsi que de leur gestion de l’héritage impérial de l’Union soviétique et de la Russie.

Plutôt que de parler de ces régions et de leurs habitants, Tracks leur donne directement la parole et les écoute.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

La Gaîté Lyrique