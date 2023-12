Frequency La Gaîté Lyrique Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Frequency Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 La Gaîté Lyrique Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T21:00:00+01:00

Save the date ! La danse electro est de retour à la Gaîté Lyrique ! Les meilleurs danseurs et les meilleures danseuses du genre s’affrontent dans une compétition de haut niveau, sous le regard impitoyable de notre jury de pros.

Toutes les catégories :

– 2 vs 2 Electro

– 1 vs 1 E-Boï

– 1 vs 1 E-Queens

– MMTF, Montre-moi ton flow

– QFDB, Que des bras

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/

