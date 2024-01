Vis ma vie La Gaîté Lyrique Paris, samedi 27 janvier 2024.

Vis ma vie Deux jours pour découvrir les métiers de la culture et des parcours personnels inspirants ? Rendez-vous à la Gaîté Lyrique avec le pass Culture ! 27 et 28 janvier La Gaîté Lyrique Gratuit sur réservation

En janvier, le pass Culture lance la troisième édition de son temps fort consacré aux métiers de la culture. L’objectif ? Permettre aux jeunes de découvrir des carrières mais aussi des parcours personnels qui peuvent être extrêmement inspirants dans une période d’orientation professionnelle. Les 27 et 28 janvier à la Gaîté Lyrique, quatre masterclasses invitent des professionnels qui viendront échanger sur leurs métiers, leurs parcours. Chaque masterclass rassemblera plusieurs professionnels issus de différents secteurs culturels. Elle sera animée par un ou une bénéficiaire du pass Culture (âgé·e de 18 à 20 ans) et la journaliste Zazie Tavitian.

Toutes les masterclasses sont accessibles gratuitement sur réservations, via le pass Culture pour les personnes bénéficiaires, ou via les liens ci-dessous pour le public non-bénéficiaire.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

