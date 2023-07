Deena Abdelwahed La Gaîté Lyrique Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Deena Abdelwahed Vendredi 15 décembre, 19h30 La Gaîté Lyrique Tarif plein : 26,80€

Après ses débuts dans un groupe de jazz et de multiples interventions dans la scène électronique de Tunis, la productrice et DJ tunisienne s’installe en France en 2016. Elle signe sur le label parisien InFiné et sort deux EP, « Klabb » (2017) et « Dhakar » (2020) et un album intitulé « Khonnar » (2018), acclamé par plusieurs médias internationaux tels que Pitchfork et The Guardian.

Ses explorations musicales sont des tentatives pleines d’espoir de récupérer les éléments qui font la diversité de la musique arabe, en s’inspirant de la dance music électronique influencée par la musique Club et la scène avant-gardiste et expérimentale actuelle. Elle a coproduit le titre « an itch » qui figure sur le dernier album de Fever Ray, « Plunge », et a produit plusieurs remixes de Bachar Mar-Khalifé, Flore, Domenico Torti et Afrika Bambaataa, entre autres. Elle a également collaboré avec le milieu de la danse, sollicitée par Alexandre Roccoli pour écrire et interpréter la musique de Weaver en 2017.

En live ou DJ set, Deena Abdelwahed s’est produite sur scène dans plusieurs festivals et événements de renom comme le Sonar Festival à deux reprises, Les Dunes Electroniques en Tunisie, le CTM Festival à Berlin, Dekmantel à Amsterdam, le Dour festival ou le Mutek Festival à Mexico et des clubs comme Co

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:30:00+01:00 – 2023-12-15T23:00:00+01:00

concert