Festival OSINT La Gaîté Lyrique Paris, 15 décembre 2023, Paris.

OSINT pour « Open Source Intelligence » : un journalisme s’invente entre investigation, cinéma documentaire et sphères artistiques et militantes. Rendez-vous à la Gaîté Lyrique pour en poser les bases.

Les enquêtes en sources ouvertes (OSINT) sont devenues des éléments (audio)visuels faisant partie de notre quotidien. Qu’il s’agisse de documenter l’avancée des chars russes au cours de l’invasion de l’Ukraine, de dénoncer des violences policières ou des violences d’État, de témoigner des crimes contre le climat, ces productions se multiplient et atteignent une audience de plus en plus importante. Pour ce festival, les associations Open Facto et Après les Réseaux Sociaux proposent de réfléchir à la circulation de ce type d’enquêtes entre le journalisme d’investigation, le cinéma documentaire et les sphères artistiques et militantes.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T09:30:00+01:00 – 2023-12-15T20:30:00+01:00

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

La Gaîté Lyrique