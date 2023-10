Le ciné-club de Chassol : « Tout simplement noir » La Gaîté Lyrique Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le ciné-club de Chassol : « Tout simplement noir » Samedi 9 décembre, 19h00 La Gaîté Lyrique Gratuit sur réservation

Tout simplement noir est un des films présentés dans l’exposition Les Marguerites Gaumont par Chassol, dont les dialogues ont été harmonisés par l’artiste. JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant… Chassol, en discussion avec le réalisateur et acteur principal du film, Jean-Pascal Zadi, reviendra sur les passages du film qui l’ont marqués musicalement, et qu’il a harmonisés. Le tout en public à la Gaîté Lyrique, à l’issue de la projection du film.

Les marguerites Gaumont

En 2003, Christophe Chassol – musicien, compositeur, arrangeur – collabore avec Gaumont pour concevoir le thème musical du célèbre logo à la marguerite. Vingt ans plus tard, Chassol pose un regard contemporain sur le catalogue Gaumont à l’occasion d’une exposition, d’un concert et d’une série de projections à la Gaîté Lyrique, quelque part entre musique et cinéma.

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

