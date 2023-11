Les Gardiens de la forêt La Gaîté Lyrique Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Au cœur de cinq forêts primaires, des gardiens se lèvent pour éveiller les consciences et sauvegarder ces poumons verts indispensables à notre planète. Ils seront à la Gaîté Lyrique pour une série de rendez-vous exceptionnels.

Les forêts primaires, à l’état sauvage, ont disparu d’Europe de l’Ouest. Celles qui nous restent sont domestiquées, dénaturées, pillées, expropriant des écosystèmes entiers. Et pourtant, des peuples autochtones, dans le monde entier, ont su les préserver et continuent à se battre pour les maintenir en vie. Parmi ces gardiens et gardiennes de la forêt, figurent Tumursukh Jal de Mongolie, la militante canadienne Twyla, Hilarion Kassa Moussavo du Gabon, le chef papou Mudiya Kepanga et le brésilien Benki Piyako, qui font l’objet d’une série documentaire du même nom.

À l’occasion de sa diffusion sur ARTE en décembre, une série de projections, d’ateliers et de rencontres exceptionnelles avec les gardiens propose de se mobiliser collectivement sur cet enjeu crucial et ses questions sous-jacentes. Comment changer notre rapport au vivant pour mieux préserver les poumons de notre planète ? Comment mieux comprendre les causes de cette déforestation à l’échelle mondiale ? Quels sont les moyens concrets à sa portée et au niveau collectif pour reconstruire ce bien commun ? Rendez-vous les 1er et 2 décembre à la Gaîté Lyrique.

Gardiens de la forêt

Une série documentaire réalisée par Jérôme Bouvier, Marc Dozier, Mike Magidson, Luc Marescot, Hamid Sardar

Coproduction : ARTE FRANCE, LATO SENSU PRODUCTIONS, WIDE PRODUCTIONS (2023, 5X52MN ET 1X1H27MN)

Programmation spéciale sur ARTE samedi 9 décembre 2023, et sur arte.tv dès le 2 décembre 2023

Scènes en résistance

Avec la série d’événements Scènes en résistance, la Gaîté Lyrique souhaite mettre en lumière des artistes luttant pour leur liberté, leur indépendance et leur libre expression, se faisant ainsi les porte-voix de populations en quête de justice et de stabilité. Initié en juin dernier avec Nuit Blanche et une invitation faite au label de musiques électroniques ukrainien Standard Deviation, le projet se poursuit à la Gaîté Lyrique avec une série d’événements croisant différents univers et différentes pratiques.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:30:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T21:30:00+01:00

podcast projection

La Gaîté Lyrique