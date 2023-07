Grand Blanc La Gaîté Lyrique Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Après deux albums et une tournée marathon autour du monde, Grand Blanc a décidé de prendre le temps. Le temps de se ressourcer, de repenser le groupe, de resserrer encore plus ses liens en s’isolant près d’un an dans une maison en pleine campagne picarde. C’est ce nouveau lieu – et la contemplation quotidienne de la nature – qui a donné cette nouvelle mutation du groupe, et l’écrin de ses nouvelles compositions.

Avec un nouvel album paru en avril, et titré Halo, on note la présence de nouvelles tonalités, comme la prédominance de la harpe de Camille Delvecchio, ou encore un goût pour la suspension et la narration. Pilule Bleue, premier extrait de ce troisième album, témoigne de l’exploration de Grand Blanc sur de nouveaux territoires patiemment apprivoisés, et dont le résultat est désormais produit sur leur propre label, le bien nommé Parages, pensé dans les alentours de leur fief picard.

Rendez-vous dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique pour la suite de l’histoire !

