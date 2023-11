MAD Talk La Gaîté Lyrique Paris, 30 novembre 2023, Paris.

MAD Talk Jeudi 30 novembre, 19h00 La Gaîté Lyrique Accès libre

MAD et la Gaîté Lyrique lancent MAD Talk, le rendez-vous qui aborde les enjeux de la pratique artistique. Au programme de ce premier numéro : la question de l’engagement.

MAD, c’est le média 100% social qui traite de la créativité sous toutes ses formes. Depuis son lancement sur les réseaux sociaux il y a 5 ans, la mise en lumière de jeunes créatifs est au cœur de son ADN. Un vivier exceptionnel de talents découverts qui donne à réfléchir : à travers leurs créations, les artistes doivent-ils nécessairement délivrer un message et être engagé·es dans les luttes de leur temps ? Comment l’art peut-il être un levier pour porter ses idées et ses combats ? L’art pour l’art existe-t-il encore ? Pour ce premier talk, la Gaîté Lyrique et MAD invitent des talents vus dans différents programmes du média à se rencontrer pour de vrai, afin d’échanger sur ces questions.

En présence de :

Jeanne Friot. Créatrice, elle lance sa marque éponyme en 2020 avec la volonté d’être indépendante et de représenter la communauté queer. À travers son label, elle propose une mode engagée avec un vestiaire non-genré et upcyclé qui lui permet de déconstruire le vêtement chaque saison.

Marvin Bonheur. Photographe largement inspiré par l’architecture, la street-culture, le post-punk, il se décrit lui-même comme artiste engagé. Il réalise plusieurs séries de photos à Londres, Détroit, Mayotte et Shanghai dernièrement. Dans son travail, c’est sa volonté de mettre en image la culture urbaine et populaire qui le porte.

Manon Renault. Journaliste spécialisée en mode, elle aborde ce sujet avec un angle sociologique en s’intéressant aux questions d’identités et de représentation. Elle est en charge des pages modes aux Inrocks et enseigne les Cultural Studies à la Sorbonne Nouvelle, où elle mène actuellement une thèse.

Ce MAD Talk sera animé par Bettina Braun, responsable éditoriale chez MAD.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/creativite-militantisme-lartiste-doit-il-etre-engage »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

2023-11-30T19:00:00+01:00 – 2023-11-30T22:00:00+01:00

débat rencontre

La Gaîté Lyrique