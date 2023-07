Charlotte Adigéry & Bolis Pupul La Gaîté Lyrique Paris, 29 novembre 2023, Paris.

L’appropriation culturelle. La misogynie et le racisme. La vanité des réseaux sociaux. Le post-colonialisme et le politiquement correct. Autant de sujets de conversation rarement abordés sur les dancefloors. Charlotte Adigéry et Bolis Pupul n’hésitent pourtant pas à sortir des clous dans Topical Dancer. Un premier album dans lequel le duo de Gand, qui s’est fait connaître avec Zandoli EP paru en 2019 sur Deewee, le label de Soulwax, aime à raconter des histoires rarement évoquées sur la scène électronique : ils prennent la température ambiante et la retranscrivent dans de ludiques concoctions au synthétiseur – jamais didactiques et toujours avec un petit clin d’œil.

Topical Dancer sorti en mars 2022 – le premier en tant que duo sous leurs deux noms et qui est co-produit par Soulwax – est à la fois un kaléidoscope électro-pop parfaitement réussi et “un aperçu de comment nous percevons la culture populaire des années 2020.” Cet opus saisit l’essence de la collaboration musicale entre Charlotte et Bolis et reflète les conversations qu’ils ont eu au cours de ces dernières années en tournée, tout en dévoilant leur point de vue en tant que Belges issus de l’immigration, Charlotte ayant des origines guadeloupéennes et franco-martiniquaises tandis que Bolis est d’origine chinoise.

Lorsque les frères Dewaele (Soulwax) les avaient réunis pour la toute première fois en 2016 dans les studios de Deewee pour créer un morceau de Belgica (bande originale de fiction réunissant 15 groupes imaginaires), la rencontre de Charlotte et Bolis préfigurait déjà cet univers plein d’ironie et de lucidité sur le racisme ordinaire, et toujours en décalage des codes des genres musicaux — ni pop, ni electro, ni R&B, ni Techno, ni Acid, et en même temps tout ça à la fois.

Après un Trabendo plein à craquer en avril 2022 et une tournée des meilleurs festivals (Pitchfork, Nuits sonores, We Love Green, Marsatac, Sonar…), Charlotte Adigéry et Bolis Pupul sont de retour à Paris, le 29 novembre 2023 à la Gaîté Lyrique.

