Low-tech Party La Gaîté Lyrique Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Low-tech Party 28 et 29 novembre La Gaîté Lyrique Gratuit en accès libre ou sur réservation

Les technologies douces à la rescousse de notre avenir commun ? C’est la question que pose cette série de rendez-vous à la Gaîté Lyrique, avec makesense, l’Institut des Futurs souhaitables et ARTE.

La low-tech, ou technologie douce, propose des alternatives à la surenchère du progrès technique et ses mythes, à l’heure du réchauffement climatique provoqué par l’activité humaine. Cette approche écologique de la technologie, tournée vers le DIY et la simplicité, propose de concevoir et diffuser des savoir-faire et des modes d’organisation utiles, durables et accessibles à tous et toutes. Les 28 et 29 novembre prochains, la Gaîté Lyrique réunit, avec makesense et ARTE, une série de rendez-vous autour de la low-tech. Au programme : des discussions, des projections, une exposition ou encore des démonstrations d’objets. L’occasion de rencontrer des spécialistes du domaine, découvrir des solutions alternatives à nos habitudes et tendre collectivement vers des productions plus sobres et responsables.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

2023-11-28T14:00:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

2023-11-29T19:00:00+01:00 – 2023-11-29T21:00:00+01:00

La Gaîté Lyrique