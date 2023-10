NYOKOBOP FESTIVAL LA GAITE LYRIQUE Paris, 14 novembre 2023, Paris.

NYOKOBOP FESTIVAL LA GAITE LYRIQUE a lieu à la date du 2023-11-14 à 19:30:00.

Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Autrice, compositrice et interprète, YENDRY a grandi en République Dominicaine et en Italie, bercée par la pop rnb des années 90, la musique latine traditionnelle et la musique électronique. Passionnée par les mélodies, les harmonies, les percussions et les sons électroniques, YENDRY écrit des histoires sur ses expériences, son enfance et la vie de sa mère. En 2021, elle connait une percée exceptionnelle avec son single « YA », désigné comme l’une des meilleures chansons de l’année, et des collaborations avec J. Balvin, Damian Marley, Mozart La Para et Emotional Oranges. En 2022, elle sort le single Mascarade avec Lous and the Yakuza, l’hymne Ki-ki , fusion parfaite d’une batterie inspirée de l’afro house et du gqom avec un piano latin, et Love Is Not Hard To Find bande originale du film d’animation à succès Hotel Transylvania 4 . La sortie de son premier album est prévue pour 2023 et elle sera sur la scène de La Gaîté Lyrique pour le festival Nyokobop le mardi 14 novembre !

Réservez votre billet ici

Réaumur-Sébastopol : 3 et 4Arts-et-Métiers : 3 et 11Strasbourg-Saint-Denis : 4, 8 et 9 Réaumur et Arts-et-Métiers :20, 38 et 47N12, N14 et N23

LA GAITE LYRIQUE

3 Bis, Rue Papin Paris 75003

