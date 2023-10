Arte Concert Festival 2023 La Gaîté Lyrique Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Arte Concert Festival 2023 2 – 4 novembre La Gaîté Lyrique Sous réservation

Chaque année, le festival d’ARTE Concert forme pendant trois jours une parenthèse festive où se succèdent quelques-unes des plus belles ou prometteuses signatures musicales du moment. L’affiche de cette huitième édition met de nouveau à l’honneur une majorité d’artistes féminines : si jeudi est dédié à la pop et à l’electro avec ascendant vierge, Priya Ragu et Jessica WinterThe Kills, Jehnny Beth et Shelf LivesChilly Gonzales, Koki Nakano ft. Tess Volker, Kara Jackson et Alice Phoebe Lou.

Des performances dantesques aux solos imprévisibles en passant par des sets intimistes, le large prisme de ces concerts se déploie dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique, dans le somptueux foyer historique ou encore dans un cube immersif avec vidéos à 360°. Le spectacle pourra aussi se savourer à distance, en direct et en streaming.

Jeudi 02.11.23 : Arte Concert Festival – ascendant vierge, Priya Ragu, Jessica Winter

Vendredi 03.11.23 : Arte Concert Festival – The Kills, Jehnny Beth et Shelf Lives

Samedi 04.11.23 : Arte Concert Festival – Chilly Gonzales, Koki Nakano ft. Tess Volker, Kara Jackson, Alice Phoebe Lou

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/bundles/arte-concert-festival-bp8m?_branch_match_id=1240658949110537236&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1c8JDk0yqPQPcnZJAgBOjvuFIAAAAA%3D%3D »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T19:30:00+01:00 – 2023-11-02T23:59:00+01:00

2023-11-04T19:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:59:00+01:00

festival concert