The Halloween Party Ball II La Gaîté Lyrique Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Tarif danseurs et danseuses sur code.

Au programme : Halloween, évidemment ! L’icône du voguing américain Jack Gorgeous Gucci et la légende du voguing européen Vinii Revlon allient leurs forces pour faire monter sur scène, dans une compétition qui s’annonce très chaude, les meilleurs danseurs et les meilleures danseuses de la planète voguing.

CATÉGORIES / CATEGORIES :

BEST HALLOWEEN LOOK OF THE NIGHT ( ballroom/ spectators/ juge )

FACE (DRAG/WOM/FQ/BQ/NB)

BODY(luscious/big/model/muscular)MF

BODY(luscious/big/model/muscular)FF

LEGENDARY RUNWAY

LEGENDARY PERFORMANCE

BIZARRE

PERFECT 10’s MF/FF

ARMS CONTROL DUO

NEVER WALK NEVER WON

SEXSIREN (MF/WOMEN)

FEMQUEEN SEXSIREN

CATBOY SEXSIREN

RUNWAY ( eu/all/virg/) MF

RUNWAY ( eu/all/virg/) FF

REALNESS(trans/sch/pre/exc/thug/legendary) MF

—— BREAK ——

REALNESS (fq /exc/drag/legendary) FF

TEAM VF [male Figure] (4 From different houses mandatory NO LEGEND)

TEAM VF [female figure] (4 From different houses mandatory NO LEGEND)

HANDS PERFORMANCE DUO

TAG TEAM BABY VOGUE

OLD WAY

NEW WAY

BQVF

DRAG PERF

WOMEN PERF

FEMQUEEN PERF

REALNESS WITH A TWIST

MOTHER VS MOTHER

FATHER VS FATHER

LIPSYNC (will probably move as far as the order during the ball so get ready for it ⚠️)

( AYA : POOKIE )

( AYA : BABY )

( AYA : TA PEUR )

( AYA : FLY )

( AYA : HAUT NIVEAU )

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/

ballroom voguing