De retour pour sa 6ème édition, le Paris Podcast Festival (PPF) se tiendra cette année les 13 et 14 octobre 2023. Au programme, deux jours de rencontres, d’écoutes en avant-première, d’enregistrements publics, de tables rondes et de compétition officielle, entièrement dédiés aux podcasts natifs.

Depuis 6 ans, le Paris Podcast Festival, c’est LE rendez-vous de toutes celles et tous ceux qui aiment écouter ou faire des podcasts. Un grand moment de rencontre entre les auteur·ice·s, les productions et le public pour envisager ensemble l’avenir du podcast. Un festival à l’écoute de ces nouvelles histoires qui racontent le monde autrement.

La thématique du « Rester à l’écoute », concentré des éditions passées, sert avant tout la volonté de faire perdurer la passion du PPF pour les voix et les histoires que l’on entend nulle part ailleurs et qui s’épanouissent en podcast. Animé par la conviction qu’il y a dans ces voix une nouvelle culture de l’écoute qu’il convient de partager largement, l’événement, en coproduction avec la Gaîté Lyrique, n’a cessé depuis sa création en 2018 d’attirer un public de plus en plus large et diversifié : des enfants aux plus âgé·s, des créateur·ice·s aux auditeur·ice·s, des passionné·e·s aux néophytes, ce sont près de 8 000 visiteur·euse·s qui sont venu·e·s lors de la dernière édition en octobre 2022.

Le Paris Podcast Festival Pro revient aussi : une matinée dédiée aux marques et aux professionnels du podcast le vendredi le 13 octobre au matin, en co-production avec le magazine CB News.

Aujourd’hui, pour confirmer son indépendance et inventer de nouvelles expériences, le PPF en appelle au soutien du grand public : le festival crée le Club du Paris Podcast Festival, et ouvre sa campagne de financement participatif.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

2023-10-13T12:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:30:00+02:00

2023-10-14T12:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:30:00+02:00

