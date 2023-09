Finale Hip Hop Talents La Gaîté Lyrique Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Finale Hip Hop Talents Samedi 30 septembre, 14h00 La Gaîté Lyrique Entrée gratuite. Réservation conseillée

http://www.hiphoptalents.leclerc lancent Hip Hop Talents, leur concours national à la recherche des nouveaux talents Rap, Danse et Street art !

Engagés pour toutes les formes d’expression culturelle, les Espaces Culturels E.Leclerc organisent le concours Hip Hop Talents dans le but de diffuser, promouvoir et offrir une plus forte visibilité aux cultures urbaines.

UN JURY EXCEPTIONNEL

Au terme d’une compétition dans 4 grandes métropoles, puis d’une finale nationale en septembre, 3 lauréats dans 3 disciplines (rap, danse et street art) seront désignés par le jury constitué de :

– la rappeuse Doria

– l’animateur de l’émission Planète Rap sur Skyrock Fred Musa

– la danseuse et chorégraphe Marion Motin

– l’archiviste du Hip Hop français François Gautret

– le street artiste C215

– le graffeur BEBAR

Les vainqueurs seront récompensés d’un chèque de 5.000€ et d’une bourse d’accompagnement personnalisée d’une valeur de 10.000€.

DE FINALISTES REPRÉSENTANT LEUR RÉGION

Les finalistes de chaque discipline sont issus de sélections régionales ayant eu lieu à Nantes (Le Warehouse, 10 juin), Roubaix (La Condition Publique, 17 juin), Paris (La Place, 24 juin) et Lyon (La Cité des Halles, 3 septembre). Dans chaque ville, battles de danse et rap contest ont permis de départager les 8 candidats dans chacune de ces disciplines ouvertes à tous les styles (breakdance et danse debout / Old School, drill, trap, émorap, etc.). Les lauréats street art ont, eux, été sélectionnés par un comité de spécialistes dans chaque région.

Les candidats régionaux ont été choisis parmi plus de 1.000 candidatures venant de la France entière, reçues entre le 20 avril et le 15 mai via le site www.hiphoptalents.leclerc.

Pour assister à la finale nationale, inscription sur www.hiphoptalents.leclerc

La Gaîté Lyrique 3bis Rue Papin, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

