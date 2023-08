Visite guidée de la Gaîté Lyrique ! La Gaîté Lyrique Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Visite guidée de la Gaîté Lyrique ! Dimanche 17 septembre, 11h30, 13h30, 15h00, 16h30 La Gaîté Lyrique Sur inscription

Venez visiter la Gaîté Lyrique, ses coulisses et son histoire ! Lieu de fête et d’engagement, elle a bien évolué depuis le temps des opérettes d’Offenbach, sans oublier un passage par le parc d’attractions Planète Magique.

La Gaîté Lyrique est un lieu culturel à l’histoire riche et rocambolesque. Laissez-vous guider pour découvrir l’histoire mystérieuse et atypique du bâtiment et les différents espaces pluridisciplinaires qui le composent.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette visite des coulisses est une balade dans le bâtiment qui présente les différents espaces de programmation (parfois non ouverts au public), le projet artistique et les péripéties de son histoire.

Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !

