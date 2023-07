Les marguerites Gaumont par Chassol La Gaîté Lyrique Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Les marguerites Gaumont par Chassol 15 septembre – 8 décembre, les vendredis La Gaîté Lyrique Accès libre

En 2003, Christophe Chassol – musicien, compositeur, arrangeur – collabore avec Gaumont pour concevoir le thème musical du célèbre logo à la marguerite. Vingt ans plus tard, Chassol pose un regard contemporain sur le catalogue Gaumont à l’occasion d’une exposition, d’un concert et d’une série de projections à la Gaîté Lyrique, quelque part entre musique et cinéma.

Les Marguerites Gaumont par Chassol est une œuvre constituée d’un ensemble d’extraits issus de quinze films que Chassol a retravaillés, musicalisés, arrangés, montés, pour en faire des “ultrascores”. Selon cette technique – une des signatures artistiques de Chassol – chaque syllabe est traduite en note de musique. Les dialogues deviennent partitions, rythmiques et mélodies. La parole se fait musique. Du Dîner de cons à OSS 117, le Caire nid d’espions en passant par Camille redouble ou encore Cuisine et Dépendances, Chassol propose de (re)découvrir ces films mythiques avec un regard singulier et novateur.

Le titre “Les Marguerites Gaumont” est un clin d’œil au fondateur Léon Gaumont, qui décide en 1903 d’utiliser une marguerite comme logo, en hommage à sa mère Marguerite Dupanloup. Une attention ancrée profondément, depuis, dans l’ADN de la célèbre maison.

En écho à l’exposition, et dans le prolongement d’une longue histoire de concerts à la Gaîté Lyrique, Chassol revient sur scène le 15 septembre pour jouer le live inédit des Marguerites. En complément, une série de rencontres, projections et ateliers est pensée pendant les trois mois d’ouverture de l’exposition, en accès libre.

Chassol

« Je suis un musicien qui crée une musique sérieuse et accessible dans un format de musique pop », dit-il. Disciple de l’école minimaliste (Steve Reich, John Adams) et passionné de culture pop (il a tourné avec Phoenix et Sébastien Tellier), Chassol aime sortir des sentiers battus. Il le montre depuis les années 90 et ses compositions pour le cinéma, en tant que chef d’orchestre ou encore avec ses « ultrascores », performances composées sur la base des éléments sonores d’un film. Les projets X-Pianos, Indiamore, Big Sun et Ludi témoignent de cette technique devenue la signature de Chassol, tout comme Les Marguerites Gaumont aujourd’hui.

Gaumont

Gaumont est la plus ancienne société de cinéma au monde, toujours en activité, avec bientôt 130 ans d’existence. Attachée à la conservation de son patrimoine et à la valorisation de son catalogue, elle en défend la mise en valeur et l’exploration à travers des expositions et des événements partout dans le monde, là où on l’attend et surtout là où on ne l’attend pas.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

