Gaîté été x Rinse avec Anaco + GLITTER55 + Sancho & Pancho Vendredi 21 juillet, 18h30 La Gaîté Lyrique En accès libre sur la terrasse devant la Gaîté Lyrique

Gaîté l’été invite Rinse sur la terrasse de la Gaîté Lyrique ! Basée à Paris, Londres et partout dans le monde avec ses plateformes en ligne, Rinse est une radio mais pas seulement : label, management, curation, événements culturels… Rinse prend la température du dancefloor global en rassemblant les meilleurs talents des musiques électroniques d’aujourd’hui, comme le montre une nouvelle fois cette programmation estivale de DJ sets.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T18:30:00+02:00 – 2023-07-21T21:30:00+02:00

