Gaîté été x À la French La Gaîté Lyrique Paris, 20 juillet 2023, Paris.

Gaîté été x À la French Jeudi 20 juillet, 18h30 La Gaîté Lyrique Entrée libre

À la French

1664 s’associe à des marques et des artistes français·es pour imaginer des créations hautes en couleurs à travers le programme À la French. Les codes de 1664 s’expriment dans des collaborations uniques que l’on retrouve dans différents lieux dont la Gaîté Lyrique.

À l’occasion de Gaîté l’été, la Gaîté Lyrique invite Laura Normand et Le Garage dans le cadre de sa collaboration avec 1664 et À la French : les deux seront présents le 20 juillet pour vous proposer un atelier de sérigraphie sur tote bag. Apportez le vôtre pour le faire personnaliser par l’artiste !

Laura Normand, alias Launorma, fait de l’art digital et de la direction artistique, allant de projets 360° à la peinture digitale en passant par du lettrage fait main. De son côté, Le Garage est un atelier de sérigraphie artisanal mais aussi de graphisme, qui réinscrit la création graphique et l’impression textile dans une démarche artisanale, locale et responsable.

Gaîté l’été

Avec Gaîté l’été, la programmation de la Gaîté Lyrique s’installe en extérieur, sur la terrasse donnant sur le square Emile Chautemps, pour s’inscrire pleinement dans la vie estivale du quartier Sentier-Arts et métiers. Des animations sont prévues tout au long du mois de juillet, du mercredi au dimanche, en accès libre.

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 01 51 51 https://gaite-lyrique.net/ https://www.facebook.com/gaitelyrique/;https://twitter.com/gaitelyrique?lang=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.gaite-lyrique.net/evenement/gaite-lete-x-a-la-french »}] La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l’ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l’avenir. Au croisement de la création, de l’innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d’échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d’art et témoigne de l’effervescence de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T18:30:00+02:00 – 2023-07-20T21:30:00+02:00

2023-07-20T18:30:00+02:00 – 2023-07-20T21:30:00+02:00

terrasse programmation été