Gaîté été : DJ set – Kiddy Smile Jeudi 20 juillet, 18h30 La Gaîté Lyrique Entrée libre

DJ mais aussi figure de proue du voguing en France, acteur et icône LGBTQIA+, Kiddy Smile est devenu un des artistes incontournables de l’époque. C’est depuis son album One Trick Pony qu’il s’affirme comme chanteur et s’épanouit sur le devant de la scène, dans le prolongement de la French Touch et de la culture house music.

La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T18:30:00+02:00 – 2023-07-20T21:30:00+02:00

