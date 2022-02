La Gaieté Mesdames Goderville, 24 février 2022, Goderville.

La Gaieté Mesdames Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie Goderville

2022-02-24 20:30:00 – 2022-02-24 22:30:00 Salle Culturelle La Ficelle Rue de la Chênaie

Goderville Seine-Maritime

La Gaieté Mesdames (Portraits de femmes) c’est le titre d’une soirée. Une soirée pour discuter et danser avec ses moments de lumière et de confidences.

Pour accueillir les invités, il y a Manu, l’hôte du lieu, Marcelle et Jacky, les musiciennes.

Sur la piste de danse, les histoires de femmes se succèdent et s’imposent. Des histoires essentielles côtoient des histoires comme tout le monde.

C’est beau, c’est simple, sensible, poignant … c’est drôle mais pas toujours… Bref c’est vivant.

Tarif : 10 € / 5 € (pass sanitaire et masque obligatoires)



