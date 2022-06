La gaie guinguette ou la belle époque des chansons populaires théâtre musical Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’évènement: île de France

La gaie guinguette ou la belle époque des chansons populaires théâtre musical Théâtre Darius Milhaud, 9 juillet 2022, Paris. Du samedi 09 juillet 2022 au dimanche 24 juillet 2022

. payant Plein : 10 euros Réduit : 8 euros

Spectacle de théâtre musical joyeux, chantant, dansant, disant et pour tous. Aux claviers, deux cadors : Marc Goldfeder et Frédéric Manoukian. A l’interprétation, la comédienne-chanteuse Marie-Silvia Manuel. Félicie aussi, Tout va très bien madame la Marquise, Quand on s’promène au bord de l’eau, Atmosphère, la java, l’argot, autant de références sur la belle époque des chansons populaires que Marie-Silvia Manuel interprète avec santé, accompagnée au piano par deux cadors, Marc Goldfeder et Frédéric Manoukian. Evasion, humour et optimisme garantis. Théâtre Darius Milhaud 32 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/la-gaie-guinguette/ 01 42 01 92 26 https://www.facebook.com/events/373534794599539 https://www.facebook.com/events/373534794599539

