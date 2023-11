Exposition « Sauvage » de Patrice Olivier La Gagéothèque Montrozier, 7 novembre 2023, Montrozier.

Montrozier,Aveyron

Une exposition qui vous entrainera vous entraînera sur les traces de la faune peuplant l’Amérique du Nord ou les montagnes françaises..

2023-11-07 fin : 2023-11-25

La Gagéothèque

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie



An exhibition that will take you on a journey in the footsteps of the fauna of North America and the French mountains.

Una exposición que le hará viajar tras las huellas de la fauna de América del Norte y de las montañas francesas.

Eine Ausstellung, die Sie auf die Spuren der Tiere führt, die Nordamerika oder die französischen Berge bewohnen.

