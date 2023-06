Rencontres en jardins La Gageothèque Montrozier, 28 juin 2023, Montrozier.

Montrozier,Aveyron

« D’un jardin à l’autre de Gages-le-Haut » – Rencontre des jardins et échanges sur les plantations, admirer de belles fleurs ou parler graines..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 . EUR.

La Gageothèque

Montrozier 12630 Aveyron Occitanie



« D’un jardin à l’autre de Gages-le-Haut » (From one garden to another in Gages-le-Haut) – Meet the gardens and chat about planting, admiring beautiful flowers or talking about seeds.

« D’un jardin à l’autre de Gages-le-Haut » (De un jardín a otro de Gages-le-Haut) – Conozca los jardines y charle sobre plantación, admirando hermosas flores o hablando de semillas.

« D’un jardin à l’autre de Gages-le-Haut » – Treffen der Gärten und Austausch über die Bepflanzung, Bewundern schöner Blumen oder Reden über Samen.

