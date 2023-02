La gagée de Bohème, un soleil en hiver À proximité du Terril de la Gouraudière, 11 février 2023, Thouars Maison du Thouarsais Thouars.

La gagée de Bohème, un soleil en hiver

Parking du grand Parut À proximité du Terril de la Gouraudière Thouars Deux-Sevres À proximité du Terril de la Gouraudière Parking du grand Parut

2023-02-11 – 2023-02-11

À proximité du Terril de la Gouraudière Parking du grand Parut

Thouars

Deux-Sevres

Thouars

EUR Rare et fragile, la Gagée de Bohème est l’emblème de l’Espace Naturel Sensible de la Vallée du Pressoir. Accompagné de la gestionnaire du site et d’un naturaliste de DSNE, venez en savoir plus sur cette petite plante jaune qui fleurit au milieu de l’hiver et sur son environnement si particulier dans le département. Sur inscription, prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Réservation obligatoire, nombre de place limité à 25 personnes. Visite maintenue à partir de 5 personnes minimum.

Animation tout public, cependant les poussettes ne sont pas conseillées

Accessibilité pour les personnes déficientes mentales.

Découvrez la Vallée du Pressoir à travers sa fleur emblématique : la gagée de Bohème ! Réservation obligatoire, minimum 5 personnes ; nombre de place limité à 25 personnes. Animation tout public, cependant les poussettes ne sont pas conseillées

Accessibilité pour les personnes déficientes mentales.

+33 5 49 66 17 65 Service Biodiversité, Eau, Espaces naturels

Service Biodiversite eau et espaces naturels

À proximité du Terril de la Gouraudière Parking du grand Parut Thouars

dernière mise à jour : 2023-02-03 par Maison du Thouarsais