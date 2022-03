La Gacilly fête ses 100 ans de foot 1921 – 2021 La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

Morbihan

La Gacilly fête ses 100 ans de foot 1921 – 2021 La Gacilly, 28 mai 2022, La Gacilly.

2022-05-28 – 2022-05-28

La Gacilly Morbihan La Gacilly fête ses 100 ans de foot avec les joueurs, anciens joueurs, dirigeants, éducateurs, bénévoles, supporters…A partir de 10H: tournoi au stade de La Croix des Archers et en soirée, à la salle Artémisia: gala anniversaire 100 ans. Cochon grillé. Concert & DJ…

Réservation au stade de La Croix des Archers et dans les bars de La Gacilly. Inscrivez-vous en scannant le QRcode sur l'affiche.

La Gacilly

