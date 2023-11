Pêche à l’étang de La Gabrière La Gabrière Lingé, 2 novembre 2023, Lingé.

Lingé,Indre

A l’occasion de la pêche de l’étang, retrouver un marché artisanal et des menus spéciale pêche dans les restaurants ..

Mercredi 2023-11-02 08:00:00 fin : 2023-11-02 . .

La Gabrière

Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire



On the occasion of the fishing of the pond, find an artisanal market and special fishing menus in the restaurants.

Cuando se pesque en el estanque, habrá un mercado artesanal y menús especiales de pesca en los restaurantes.

Anlässlich des Angelns des Teiches finden Sie einen Handwerksmarkt und spezielle Angelmenüs in den Restaurants.

