La Gabastonnaise Gabaston Gabaston Catégories d’évènement: Gabaston

Pyrénées-Atlantiques

La Gabastonnaise Gabaston, 15 mai 2022, Gabaston. La Gabastonnaise Gabaston

2022-05-15 – 2022-05-15

Gabaston Pyrénées-Atlantiques Gabaston 0 0 EUR 9h : circuit VTT de 36km (6 euros)

9h05 : marche, course ou VTT sur 8 ou 16km (4 euros)

14h : concours de pétanque

Possibilité de repas sur place sur inscription préalable. 9h : circuit VTT de 36km (6 euros)

9h05 : marche, course ou VTT sur 8 ou 16km (4 euros)

14h : concours de pétanque

Possibilité de repas sur place sur inscription préalable. +33 6 71 45 23 40 9h : circuit VTT de 36km (6 euros)

9h05 : marche, course ou VTT sur 8 ou 16km (4 euros)

14h : concours de pétanque

Possibilité de repas sur place sur inscription préalable. Mairie Gabaston

Gabaston

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gabaston, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gabaston Adresse Ville Gabaston lieuville Gabaston Departement Pyrénées-Atlantiques

Gabaston Gabaston Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gabaston/

La Gabastonnaise Gabaston 2022-05-15 was last modified: by La Gabastonnaise Gabaston Gabaston 15 mai 2022 Gabaston Pyrénées-Atlantiques

Gabaston Pyrénées-Atlantiques