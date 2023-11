Notre prochaine réunion Découverte La Gabare Olivet, 25 novembre 2023, Olivet.

Notre prochaine réunion Découverte Samedi 25 novembre, 10h00 La Gabare participation gratuite, sur inscription de préférence par téléphone / mail / ou formulaire renseigné

Pour redevenir l’acteur de votre consommation en achetant local, de saison, bio, et en rencontrant d’autres coop’acteurs motivés, rendez-vous tous les derniers samedis du mois de 10 h à 11 h dans notre magasin.

On vous expliquera les parts sociales, les 3h de service toutes les 4 semaines et surtout l’ambiance d’un supermarché coopératif.

A l’issue de la réunion, vous pourrez faire vos achats pour découvrir nos produits. Les nouveaux coopérateurs qui n’auraient pas encore bénéficié d’une réunion d’intégration sont les bienvenus.

https://www.facebook.com/LaGabare45

Inscrivez-vous à l’avance, c’est plus facile pour nous !

https://docs.google.com/forms/d/1bcYpBhzXtb58mlXPY5Mn9S_G67q7EAc_k00VN8iI3S8/viewform?edit_requested=true

La Gabare 1455, rue de la Bergeresse, 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « hello@la-gabare-orleans.coop »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/LaGabare45 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « type »: « rich », « title »: « Du00e9couvrez notre supermarchu00e9 coopu00e9ratif & participatif u00e0 Olivet », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/-3Azs4bT41ajvC0pYNHjxBgnXJ3AuhdhN9u5IDWGVQ2oZj9wFDvMeYt-w3Qw8uu2y8-DU8UZoTg=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/1bcYpBhzXtb58mlXPY5Mn9S_G67q7EAc_k00VN8iI3S8/viewform?edit_requested=true&embedded=true », « thumbnail_height »: 630, « thumbnail_width »: 1200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1396}}, « messages »: [« You may also change height by appending &_height= to the URL itself. »], « html »: «

« , « provider_name »: « Google Docs », « height »: 1396}, « link »: « https://docs.google.com/forms/d/1bcYpBhzXtb58mlXPY5Mn9S_G67q7EAc_k00VN8iI3S8/viewform?edit_requested=true »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

vrac économiesolidaire