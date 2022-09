La Gabare fête ses 3 ans !! La Gabare Olivet Catégories d’évènement: Loiret

La Gabare fête ses 3 ans !! La Gabare, 6 octobre 2022, Olivet. La Gabare fête ses 3 ans !! 6 – 8 octobre la gabare olivet

sans inscription, entrée libre, accès à tous

SAVE THE DATE : les 6, 7 et 8 octobre, 3 journées de portes ouvertes pour fêter les 3 ans de notre supermarché. handicap auditif;handicap moteur;handicap visuel hi;mi;vi la gabare olivet 1455 rue de la Bergeresse olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/LaGabare45 »}, {« link »: « https://www.la-gabare-orleans.coop/ »}] Une occasion d’échanger avec nos producteurs et artisans locaux au travers d’un marché de producteurs : promouvoir leurs savoir-faire et renforcer ce lien de confiance dont a besoin le consommateur pour choisir ses produits et savoir ce qu’il met dans son assiette, voilà notre raison d’être !

Au programme : animations, rencontres, dégustations et jeux (1 panier à gagner tous les jours)

Suivez l’actualité de ces 3 jours

sur notre compte Facebook : https://www.facebook.com/LaGabare45

et notre site internet : https://www.la-gabare-orleans.coop/

