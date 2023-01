La Gabare de Parnac : Théâtre : « Plats de résistance » Parnac Parnac Parnac Catégories d’Évènement: Lot

La Gabare de Parnac : Théâtre : « Plats de résistance » Parnac, 21 janvier 2023, Parnac Parnac. La Gabare de Parnac : Théâtre : « Plats de résistance » Salle des fêtes Parnac Lot

2023-01-21 – 2023-01-21 Parnac

Lot Parnac 25 EUR 25 Soirée théâtre suivie d’un repas « Mique »

Attention : réservation obligatoire et payable à l’avance ! « Plat de résistance ou l’aventure singulière d’une mique local et d’un cochon international »

Théâtre de l’Echapée Belle – Création 2019

Une farce de Catherine Zambon +33 6 76 39 97 53 La Gabare de Parnac ©La_Gabare_de_Parnac

