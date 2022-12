La Fuvelaine Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 2 Sportifs La 31ème Fuvelaine se déroulera le dimanche 8 janvier 2023, avec 2 courses au programme plus les courses enfants à 2€ le dossard au profit de l’association française du syndrôme d’Ondine.

Inscriptions sur Sportips.fr https://sportips.fr/FUVE23/

L’équipe de Courir à Fuveau sera ravie de vous accueillir pour votre première course de l’année, animée par Kamel Amiri Après les fêtes voici une idée pour brûler les calories avec cette course éco-responsable et faire aussi une bonne action… Courir à Fuveau chemin de Masse Gymnase du collège Font d’Aurumy Fuveau

