Miels et châtaignes de Sologne La Fustière Yvoy-le-Marron, 28 juin 2023, Yvoy-le-Marron.

Yvoy-le-Marron,Loir-et-Cher

Bernard Gaucher vous accueille dans sa ferme apicole dans la forêt au coeur de la Sologne. À son profil d’apiculteur, Bernard Gaucher ajoute celui de castagnéiculteur (producteur de châtaignes)..

La Fustière

Yvoy-le-Marron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Bernard Gaucher welcomes you in his beekeeping farm in the forest at the heart of the Sologne region. In addition to his profile as a beekeeper, Bernard Gaucher is a chestnut grower.

Bernard Gaucher le da la bienvenida a su granja apícola en el bosque, en el corazón de la Sologne. Además de su perfil de apicultor, Bernard Gaucher también es productor de castañas.

Bernard Gaucher empfängt Sie auf seinem Bienenhof im Wald im Herzen der Sologne. Zu seinem Profil als Imker fügt Bernard Gaucher noch das eines Kastanienbauern (Kastanienproduzenten) hinzu.

Mise à jour le 2023-06-20 par ADT41