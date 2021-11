Genève Maison de Rousseau et de la Littérature Genève la Fureur de lire Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’évènement: Genève

Du 25 au 28 novembre, la Fureur de lire prend ses quartiers à la Maison Rousseau et Littérature. Agrandie et lumineuse, elle accueillera autrices et auteurs, musiciennes et musiciens, comédiennes et comédiens, dessinatrices et dessinateurs. Cette édition sera hybride, avec des propositions en podcast qui commenceront en amont, dès l’ouverture du site web, fin octobre, et de nombreux rendez-vous à suivre en direct ou en différé. Les artistes de cette édition sont parmi celles et ceux qui font la culture romande d’aujourd’hui, dans sa réjouissante diversité. Mise sur pied une nouvelle fois avec le Cercle de la Librairie et de l’édition Genève et avec les bibliothèques municipales de la ville de Genève, la programmation se veut fédératrice, elle invite à la rencontre, entre les arts et les sensibilités.

