Arles Amphithéâtre (Les arènes) Arles, Bouches-du-Rhône La fureur de l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La fureur de l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes), 7 novembre 2021, Arles. La fureur de l’amphithéâtre

Amphithéâtre (Les arènes), le dimanche 7 novembre à 15:00

Que vous veniez pour explorer l’histoire du monument dans l’Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance ou aujourd’hui, rien n’y fait : l’amphithéâtre est hanté par un drôle de personnage… A travers cette création artistique _in situ_ autour du monument et de son histoire, la direction du patrimoine vous convie à une promenade théâtrale, fantaisiste et comique.

Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Comédie présentée par la Compagnie le Rouge et le Vert Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T15:00:00 2021-11-07T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Amphithéâtre (Les arènes) Adresse Rond-point des Arènes 13200 Arles Ville Arles lieuville Amphithéâtre (Les arènes) Arles