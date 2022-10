La fureur de l’amphithéâtre

La fureur de l’amphithéâtre, 29 octobre 2022, . La fureur de l’amphithéâtre



2022-10-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-29 16:00:00 16:00:00 Que vous veniez pour explorer l’histoire du monument dans l’Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance ou aujourd’hui, rien n’y fait : l’amphithéâtre est hanté par un drôle de personnage… Comédie présentée par la Compagnie le Rouge et le Vert +33 4 90 18 41 20 dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville