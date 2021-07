Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde LA FUITE – Lionel Bègue La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La Manufacture CDCN, le mardi 23 novembre à 19:30

[ DANSE – SOIRÉE OCÉAN INDIEN ] ——————————— La fuite – Lionel Bègue ———————– ### mar. 23 novembre 19h30 ### 42 min – tout public La fuite, c’est l’histoire d’une double métamorphose. Celle, mythologique, du chasseur Actéon changé en cerf, victime programmée de ses compagnons. Et celle, sociale, d’un corps souffrant d’Alzeihmer, devenant être sans histoire. Le jeune chorégraphe Lionel Bègue propose ici un solo intense et vibrant, dont l’énergie s’appuie sur la musique narrative de La nuit transfigurée de Schönberg : une promenade en forêt dans la nuit qui laisse le spectateur dans un profond état de rêverie. — • Dans le cadre de la Plateforme-Danse Océan Indien, en partenariat avec Lalanbik, centre de ressources pour le développement chorégraphique de l’Océan Indien • Dans le cadre de la soirée “I love soli” organisée à La Manufacture CDCN – Bordeaux — + d’infos ici > [La fuite](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/la-fuitelionel-begue-23-nov-2021/)

tarif plein 16€ – tarif réduit 12€ – tarif jeune/tarif groupe 10€ – carte Manuf’ 12€ – carte Manuf’réduit 10€ tarif Pass-Culture > voir sur pass.culture.fr

Le jeune chorégraphe Lionel Bègue propose ici un solo intense et vibrant, dont l’énergie s’appuie sur la musique narrative de La nuit transfigurée de Schönberg. La Manufacture CDCN 226 boulevard Albert 1er, 33800 bordeaux Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T19:30:00 2021-11-23T20:45:00

