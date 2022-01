La fuite en Suisse – Conférence Nantua Nantua Catégories d’évènement: Ain

Nantua Ain Nantua Ain EUR Conférence de Ruth Fivaz-Silbermann « La fuite en Suisse », historienne genevoise sur le sort des Juifs à la frontière franco-suisse durant les années 1942-1944. animation.museeresistance@ain.fr +33 4 74 75 07 50 http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua

