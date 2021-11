La Fugue ThéâtredelaCité (ex-TNT), 11 février 2022, Toulouse.

La Fugue

du vendredi 11 février 2022 au vendredi 18 février 2022 à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

Stéphane vend des cuisines. En pleine réunion de stratégie marketing, le directeur commercial le surprend en train de rêvasser et lui demande alors de simuler une vente en mettant en pratique la méthode américaine. Stéphane perd ses moyens et quitte la réunion, raillé par les employés du magasin. Au moment où il traverse la rue, une voiture le percute. Amnésique, il est transféré dans un centre de réhabilitation psychiatrique, mais un incident va menacer le quotidien du centre. Stéphane va tout faire pour résoudre ce problème et se révéler à lui-même : il troque l’être passif qu’il pensait être et se découvre téméraire, hardi et courageux. ### Plus d’infos [Site de la ThéâtredelaCité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/spectacle/la-fugue/) //www.youtube.com/embed/r9ha_jz6D4o ![]() ### Infos Pratiques * Les 9, 10, 11, 15, 16, 17 & 18 février à 19h * Samedi 12 février à 18h * Durée estimée : 1h10 * Le Studio

Tarifs : de 8€ à 12€

Culture

ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T19:00:00 2022-02-11T20:10:00;2022-02-12T18:00:00 2022-02-12T19:10:00;2022-02-15T19:00:00 2022-02-15T20:10:00;2022-02-16T19:00:00 2022-02-16T20:10:00;2022-02-17T19:00:00 2022-02-17T20:10:00;2022-02-18T19:00:00 2022-02-18T20:10:00