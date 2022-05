La fugue Pleumeur-Bodou, 11 juin 2022, Pleumeur-Bodou.

La fugue Pleumeur-Bodou

2022-06-11 17:30:00 – 2022-06-11 18:40:00

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Pleumeur-Bodou

Texte & interprétation Thibaut Prigent.

Stéphane vend des cuisines. En pleine réunion de stratégie marketing, le directeur commercial le surprend en train de rêvasser et lui demande alors de simuler une vente en mettant en pratique la méthode américaine. Stéphane perd ses moyens et quitte la réunion, raillé par les employés du magasin.

Au moment où il traverse la rue, une voiture le percute. Amnésique, il est transféré dans un centre de réhabilitation psychiatrique, mais un incident va menacer le quotidien du centre. Stéphane va tout faire pour résoudre ce problème et se révéler à lui-même : il troque l’être passif qu’il pensait être et se découvre téméraire, hardi et courageux.

“Dans ce seul en scène, je veux donner ma voix et mon corps à un homme déterminé, jusque dans son monde imaginaire, par le modèle économique et social dans lequel il vit. Ce modèle est comme un venin qui aspire son courage, le prive d’idéal, et le transforme en un être amorphe.”

Sous chapiteau dans le jardin. Pas de réservation.

+33 7 81 21 73 61

Pleumeur-Bodou

