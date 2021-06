La Fugitive – Festival Hors les Caves Arbois, 26 juin 2021-26 juin 2021, Arbois.

La Fugitive – Festival Hors les Caves 2021-06-26 – 2021-06-26

Arbois 39600 Arbois

12 12 EUR Spectacle familial, à partir de 7 ans.

Une proposition de Bérénice Hagmeyer et Simon Vincent:

Profitant de son enfance, la petite fille est à l’abri dans un cocon. Mais dans sa chambre, très vite, elle grandit. Et bientôt, le bruit du dehors toque à la porte, s’invite et préoccupe : les soucis des parents, leurs inquiétudes ; l’école, miroir du monde, qui introduit les enjeux sociaux ou planétaires ; les camarades, qui diffusent les rumeurs, les peurs et les angoisses ; les médias, qui contaminent, dont elle perçoit certains échos… Eclats de bruit, vacarme, chaos. Comment faire face à toute cette confusion ? Comment envisager le monde ? Comment s’en emparer ? D’abord, faire le désordre, faire la folie et s’amuser très fort – très grand –, contre ce qu’on lui réclame déjà : être sage et raisonnable. Ensuite, se faire monstre, comme pour mieux échapper aux premières assignations et faire déborder l’identité. Alors elle bout, elle peste, elle fulmine, elle gesticule…Elle peut compter sur ses plus vieux compagnons de route : l’invention, l’imaginaire, l’émerveillement. Prendre un chemin fabuleux ou romanesque semé d’embûches, d’aventures et de rencontres. Sauter dans l’inconnu : de pays en paysages, pour un voyage grandiose, immobile et périlleux contre la peur, qui ronge et paralyse. Un parcours initiatique bien sûr, car rien de plus inventif, de plus créateur, de plus fondateur, que de s’émerveiller vraiment – pour de vrai – ! Avec le pouvoir du théâtre : jouer ; jouer à y croire ; y croire

Spectacles accessibles aux personnes handicapées moteurs.

→ Les lieux sont tenus secrets jusqu’au soir de la présentation

→ Le nombre de spectateurs est limité à 19 personnes

→ Il est indispensable de réserver

RÉSERVATION

→ Par la billetterie en ligne sur le site www.festivaldecaves.fr

→ Par mail : contact@festivaldecaves.fr

→ Au 06 18 32 53 77 de 13h30 à 19h tous les jours, sauf dimanche, pas de réservation sur la messagerie téléphonique, nous vous répondrons, soyez patients

contact@festivaldecaves.fr https://www.festivaldecaves.fr/

